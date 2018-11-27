«دبي الصناعي» يسهم في تعزيز العلاقات التجارية مع الصين

المصدر: دبي - البيان

اختتم وفد من مجمّع دبي الصناعي، أحد أكبر المجمعات الصناعية في دبي والعضو في مجموعة تيكوم، زيارته إلى الصين التي جاءت تأكيداً على التزام المجمّع باستراتيجيته الرامية إلى استقطاب المستثمر الصيني إلى دبي، خصوصاً في قطاع الأغذية الذي يعد واحداً من القطاعات الرئيسية لاستراتيجية دبي الصناعية، كما تعكس الزيارة حرص إدارة المجمّع على الإسهام في توسيع العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وعقد الوفد، الذي ترأسه سعود أبو الشوارب، المدير العام لمجمع دبي الصناعي، العديد من الاجتماعات مع المؤسسات الحكومية والخاصة وشركاء الأعمال والجهات ذات العلاقة في الصين للتعريف بمجمع دبي الصناعي وإبراز دوره في دفع جهود التنويع الاقتصادي في دبي ودعم مساعي دولة الإمارات نحو تعزيز الناتج المحلي غير النفطي.

وإضافة إلى تقديم عرض مفصل للمكونات والمرافق المتنوعة التي يحتضنها، استعرض أعضاء الوفد مجموعة الخدمات التي يقدمها المجمع أمام نظرائهم الصينيين، التي تساعدهم على زيادة الإنتاج المحلي للأغذية، والاستفادة من موقع المجمّع الاستراتيجي بالقرب من كل خطوط النقل الرئيسية البرية والبحرية والجوية عالمية المستوى للبلاد، فضلاً عن موقع دبي الاستراتيجي على مفترق الطرق بين الشرق والغرب.

وحضر الوفد كذلك اجتماعات مع شريك الأعمال رقم 100 للمجمع «ليسو» وقاموا بجولة في مرافق الشركة بمدينتي فوشون وغوانزو.