سوق التنين يعرض مجموعة كاملة من مواد البناء

المصدر: دبي ـ البيان

يشارك سوق التنين، أكبر مركز تجاري وبيع بالتجزئة خارج الصين في معرض «ذا بيغ 5» للبناء والتشييد 2018 في مركز دبي التجاري العالمي، ويعرض مجموعة كاملة من منتجات البناء بما في ذلك مواد البناء الداخلي والتشطيب والطلاءات واللواصق ومنع التسريب والأرضيات والمواد الخاصة بالأسقف والجدران ومستلزمات المطابخ والحمامات ووحدات الإضاءة.

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة نخيل مولز، المالك والمشغل لسوق التنين: «يشكل سوق التنين منصة فريدة من تجار السلع الصينية في الشرق الأوسط مع تواجد أكثر من 3500 متجر يقدّم مجموعة متنوعة من منتجات المستلزمات المنزلية والأثاث إلى تجهيزات مكتبية وأدوات كهربائية ومواد بناء ومعدات، ويعد الوجهة الأولى للتجار والمستهلكين على حدّ سواء».