«ماجد الفطيم» توقّع اتفاقية شراكة مع «جوميا» في كينيا

المصدر: دبي- البيان

وقعت (ماجد الفطيم) اتفاقية شراكة مع جوميا، التي تعد أكبر شركة في أفريقيا في مجال التجارة الإلكترونية من أجل توفير وسيلة آمنة ومريحة لعملاء كارفور في كينيا تتيح لهم شراء المواد الغذائية والأدوات المنزلية عبر الإنترنت في مطلع يناير عام 2019.

وقال فرانك موريو، مدير كارفور كينيا لدى شركة (ماجد الفطيم) للتجزئة: نحن سعداء بهذه الشراكة مع جوميا في كينيا التي تتيح لنا التوسع في قاعدة العملاء من خلال الاستفادة من شبكة ومنصة جوميا للتجارة الإلكترونية. إن مصداقية جوميا في كينيا وأداءها المتميز على مدى الأعوام السابقة في مجال التجارة الإلكترونية كانت عوامل هامة في تعزيز هذه الشراكة، حيث يتماشى هذا التوجه مع استراتيجية القناة الموحدة الخاصة بشركة ماجد الفطيم.

وقال سام تشاباتي العضو المنتدب لدى شركة جوميا في كينيا: تعد كارفور إحدى أكبر العلامات في قطاع التجزئة في العالم، وتشهد العلامة نموًّا مضطردًا في كينيا. ويسعدنا أن نكون قادرين على توفير منتجات كارفور لعملائنا في أنحاء كينيا.

وتتزامن هذه الشراكة مع توقيع أدياليا، وهي شركة مشتركة بين مجموعة CFAO للتجزئة وكارفور في وسط وغرب أفريقيا، اتفاقيات لبيع منتجاتها على منصة جوميا في ساحل العاج والكاميرون والسنغال.