«إلينغتون» تطلق مشروع «بلغرافيا سكوير»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة «إلينغتون» للتطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها «بلغرافيا سكوير» في «دائرة قرية جميرا» بدبي.

وسيضم «بلغرافيا سكوير» 225 شقة تتنوع بين الاستديوهات والشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين.

وقال جوزيف توماس، العضو المنتدب لشركة «إلينغتون»: تعتبر «دائرة قرية جميرا» من الوجهات الحيوية لمشاريع «إلينغتون» وتستمر في استقطاب اهتمام كبير من المشترين. ونحن ملتزمون بمواصلة العمل على مشاريعنا وتسليمها في المواعيد المحددة.

وتمتاز وحدات «بلغرافيا سكوير» بأسعارها التنافسية، مما يمكن المزيد من العملاء من تملك منازل في دبي. وتتوزع مشاريع الشركة بين «وسط مدينة دبي» و«مدينة محمد بن راشد» و«تلال الإمارات» و«نخلة جميرا»، ومشروعها الجديد في «دائرة قرية جميرا».