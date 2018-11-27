«داب» تركز على حلول الابتكار والرقمنة في إدارة المياه

المصدر: دبي ـــ البيان

أعلنت شركة «داب» الإيطالية العاملة في إدارة المياه، عن طرحها في دبي مجموعة من الحلول التي تركز على الابتكار والرقمنة في قطاع المياه لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، وتتطلع «داب» إلى مضاعفة حصتها السوقية في دولة الإمارات لتصل إلى 4 % من إجمالي مبيعات المضخات بحلول العام 2020، مستفيدة من الزيادة السكانية والطفرة في مشاريع تطوير البنية التحتية والمباني السكنية.

استدامة

وقال "جورجيو مينيغازي" تشهد الإمارات تحولاً كبيراً نحو التكنولوجيا الخضراء بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، ومن هذا المنطلق، تهدف "داب" إلى تقديم نفسها في المعرض كمنصة عالمية تتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبرة، وحلول رقمية متطورة تفي بمتطلبات الاستدامة.