4 نجوم لمركز خدمات «راكز الحمرا»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

حاز مركز خدمات مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بمنطقة الحمرا على تصنيف 4 نجوم من نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات التابع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وذلك تقديراً لجهوده الحثيثة التي يبذلها لتقديم خدمات عالية الجودة لعملائه وسعيهم لإسعادهم ورضاهم. وتم وضع لوحة النجوم الأربعة على مدخل المركز مباشرةً خلال احتفالية أقيمت بحضور الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة راكز.

ويستهدف نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات تقدير أداء مراكز الخدمات التابعة للمؤسسات الحكومية من خلال إجراء عمليات تقييم دقيقة تتضمن زيارات ميدانية إلى تلك المراكز. وقد تم تقييم مركز خدمات راكز بمنطقة الحمرا على أساس ثمانية معايير، ونجح في تسجيل أعلى النقاط على معيار «قنوات تقديم الخدمات»، وهو ما يعكس إمكانات المركز وقدراته الفعّالة على الوصول إلى عملائه والتواصل معهم.

وقال رامي جلاّد، المدير التنفيذي للمجموعة، لقد أظهرنا بتعاقب السنوات التزاماً قوياً بتقديم أفضل تجربة لعملائنا، وقد آتت جهودُنا ثمارها هذا العام من خلال هذا التقييم الذي منحته حكومتنا الموقّرة لمركز الخدمات الجديد التابع لـ «راكز».

ويعد هذا إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتنا، لا سيما بالنسبة إلى فريق المركز في منطقة الحمرا؛ حيث يبذل هذا الفريق جهوداً جبّارة عند التواصل مع عملائنا الكرام، وتقديم الخدمات إليهم.