«اينوك» تفوز بجائزة «الطاووس الذهبي» للاستدامة

المصدر: دبي- البيان

فازت «اينوك» بجائزة الطاووس الذهبي للاستدامة للعام الثاني على التوالي عن فئة جوائز المؤسسات العالمية، وذلك تقديراً لجهودها المتواصلة للارتقاء بممارسات الاستدامة ضمن عمليات المجموعة وعلى كافة المستويات.

تسلم الجائزة الدكتور وضاح غانم، مدير تنفيذي – الاستدامة، الجودة والتميز المؤسسي في مجموعة اينوك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في «ماربل آرتش» في لندن.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: يشرفنا الفوز بهذا التقدير الرفيع للعام الثاني على التوالي، وذلك تجسيدٍاً لالتزامنا الجاد والمستمر باعتماد أفضل ممارسات إدارة استهلاك الطاقة في منشآتنا والارتقاء بمعايير الاستدامة في كافة عملياتنا.

فقد حرصت اينوك منذ عام 2014 على تعزيز مستويات كفاءة الطاقة مما أثمر عن خفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون بأكثر من 150 ألف طن. كما نلتزم دائماً باستكشاف كافة الفرص المتاحة لتعزيز كفاءة الطاقة وإدارة الموارد، حيث أصبحت الاستدامة عنصراً جوهرياً في استراتيجيتنا ومرتكزاً رئيسياً نوليه أولوية قصوى في كل ما نقوم به.

ويأتي الفوز بهذه الجائزة تتويجاً لمبادرات الاستدامة التي طبّقتها المجموعة خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها إطلاق تقرير أداء الاستدامة الذي تضمّن تحديد أهداف الاستدامة ضمن المجموعة لعام 2018. فقد كشف التقرير عن تحسّن في وعي المعنيين عبر ارتفاعه بمعدل خمس مرات في تقرير تحليل تفاعل المعنيين، مما يعكس تحولاً جدياً نحو اعتماد مفاهيم الاستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، نجحت المجموعة في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك المياه والكهرباء، وذلك بمقدار بلغ 87,8 ألف متر مكعب من المياه و12.5 مليون كيلوواط ساعي من الكهرباء خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2017. ومن بين العناصر الرئيسية التي أفضت إلى فوز (اينوك) بهذه الجائزة الانخفاض الكبير في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 28 بالمئة، مع تراجع كمية النفايات بنسبة 17 % خلال الفترة ذاتها.