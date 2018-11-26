«هيئة الاتصالات» تنفّيذ تمرين «صدى البرق 6»

المصدر: البيان الالاكتروني

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن إتمام تمرين "صدى البرق 6" الذي نظمته الهيئة بمشاركة مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة "اتصالات" و "دو"، والذي يندرج تحت مبادرة " ضمان استمرارية عمل قطاع الاتصالات في أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث".

وتفصيلاً، قامت الهيئة باعتبارها الجهة القيادة في قطاع الاتصالات في الدولة بإنشاء معسكر متكامل في "أكاديمية اتصالات" والذي ضم فرق مدربة من "اتصالات" و "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وتم العمل ضمن سيناريو افتراضي بحدوث إعصار مداري مصحوب بأمطار رعدية على جميع مناطق الدولة، حال دون وصول الكوادر البشرية العاملة في شركات الاتصالات الى مقرات أعمالهم، علاوة على تأثر شبكات الارسال بسبب هذه العاصفة، ولبت الفرق المُشتركة النداء فوراً وسارعت في تشكيل مجموعات حددت اختصاصاتها مسبقاً، والتي تمحورت بمجملها على تقديم خدمات الاتصالات انطلاقا من معسكر "أكاديمية اتصالات" التي أنشأته الهيئة كمركز رئيسي لإدارة العمليات.

وتضمن التمرين المراحل الأساسية للتعامل مع هذا الظرف الطبيعي، ابتداءً من الوقاية، ثم التأهب فالاستجابة وانتهاءً بالتعافي، ويعد هذا التمرين نموذجاً مثالياً لتأمين وحماية هذا القطاع الحيوي، عبر توفير شبكة اتصال فعالة في أكثر الأوقات صعوبة وندرة، كما شمل التمرين على إنشاء مركز لخدمة العملاء داخل المعسكر، إضافة الى مركبات متنقلة تعتليها محطات إرسال للهواتف المتحركة، علاوةً على مراكز خدمات متنقلة مجهزة بالمعدات اللازمة لتيسير تقديم الخدمات للعملاء، تشمل خدمات الصيانة وخدمات الهاتف المتحرك والثابت وخدمات الانترنت المنزلي وغيرها.

وقال المهندس سيف بن غليطة نائب المدير العام لقطاع الاتصالات بالإنابة في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: إن تمرين "صدى البرق" في نسخته السادسة يعتبر حلقة مهمة في منظومة جاهزية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للتعامل مع حالات الطوارئ، ويدعم بشكل مباشر توجهات الهيئة التي تهدف إلى تكاتف الجهود لمختلف الأطراف لضمان استمرارية خدمات هذا القطاع في مثل هذه الظروف.