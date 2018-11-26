المصدر: دبي ـ البيان

ارتفع عدد السائحين من الإمارات إلى جمهورية التشيك في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 18%، وفق بيانات دائرة السياحة التشيكية والسفارة التشيكية في الإمارات.

وأضافت دائرة السياحة التشيكية أنها تتوقع استمرار هذا المعدل في بقية العام الجاري، وأن يرتفع العدد ارتفاعاً كبيراً.

وقال السفير التشيكي في الإمارات ألكسندر وبريس إن جمهورية التشيك تمثل مقصداً سياحياً مفضلاً لدى المواطنين والمقيمين على السواء، وإن بلاده توفر تجربة سياحية جيدة، خاصة لمن يريدون قضاء عطلات نهاية الأسبوع لقرب المسافة بين البلدين.

وبلغ عدد السائحين من الإمارات إلى التشيك 100 ألف في السنوات الثلاث الماضية، بمعدل نمو 28% خلال تلك الفترة. ويصل متوسط إقامة السائحين من الإمارات في التشيك إلى ما بين 3.4 إلى 4.3 أيام.