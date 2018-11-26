المصدر: دبي- سيد صالح

نشر موقع مؤشر التجارية الدولية «لو موسي» الشبكي الفرنسي تقريراً، أمس، عن «إكسبو دبي 2020»، أفاد فيه بأن الحدث سيقام خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 أبريل 2021، ليتزامن بذلك مع احتفال دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها.

واستعرض التقرير كافة الأعمال الإنشائية الخاصة بالحدث منذ بدايتها، وذكر أن تنفيذها يجري على قدمٍ وساق.

وذكر تقرير «لو موسي»، أنه من المتوقع أن تشارك 200 جهة في فعاليات «إكسبو دبي 2020»، بينما سيستقطب الحدث أكثر من 25.000 زائر، 70% منهم من خارج الإمارات.

ووصف التقرير الحدث بأنه 6 أشهر من الإبداع، الابتكار، الإنسانية والثقافة العالمية، وأضاف أنه يعكس إرادة الإماراتيين للمساهمة على نحو مستدام في تقدم الإنسانية.