بيزنس إنسايدر: طموح دبي السياحي لا حدود له

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قال موقع بيزنس إنسايدر الإخباري العالمي، إن طموح دبي السياحي لا حدود له، وأن الإمارة تستهدف أن تصبح الوجهة الأولى في عدد السياح بحلول 2025.

وأشار الموقع إلى أن دبي تحتل الآن المركز الرابع عالمياً، ومن المتوقع أن تستقطب 16.7 مليون سائح هذا العام بحسب مؤشر ماستر كارد للوجهات العالمية، لكنها لن تكتفي بهذا، وتسعى إلى أن تكون المقصد السياحي الأول عالمياً.

وقال الموقع، إن دبي لديها المقومات لتحقيق هذا الهدف، حيث إنها نقطة الربط بين آسيا وأفريقيا من ناحية وأوروبا والأميركيتين من ناحية أخرى. كما أن دبي من أكثر مدن العالم ارتباطاً به، حيث تطير طيران الإمارات إلى غالبية المدن في جميع قارات العالم. كما أن دبي لا تالو جهداً في تطوير عوامل الجذب السياحي.