«جمارك دبي» تشارك في قمة «ناسا» للابتكار

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

شاركت جمارك دبي أول دائرة جمركية على مستوى العالم في قمة «ناسا» الثالثة للابتكار في الولايات المتحدة بدعوة خاصة من وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، وانطلقت فعاليات هذه القمة في مركز الفضاء لناسا في مدينة هيوستن، بحضور لافت من نخبة خبراء التكنولوجيا والعلماء والمصممين ورواد الأعمال والمطورين من جميع أنحاء العالم، وتهدف هذه القمة إلى التعاون والتشارك في استغلال البيانات المتاحة عالمياً لتصميم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية.

وقدم حسام جمعة مدير إدارة ابتكار الخدمات في جمارك دبي خلال هذه القمة منظومة ابتكار الخدمات في الدائرة ورحلة الابتكار منذ بدايتها، ونظرة جمارك دبي لاستشراف مستقبل التجارة الدولية والمشاريع الابتكارية، والتي تعمل على تغيير مفاهيم التجارة الدولية عبر تسخير تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدماتها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء والروبوتات والبيانات الضخمة وغيرها، وكذلك احتضان وتمكين المبتكرين وتوفير برامج متخصصة لبناء قدراتهم باعتبار الابتكار ركيزة أساسية تدعم غايات دبي 10X لتكون بذلك جمارك دبي في مصاف الدوائر الجمركية الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، والمؤهل للوصول للرقم 1.

واستعرض حسام جمعة منظومة الابتكار في الدائرة وما تقدمه من تطوير وتحديث مستمر في الخدمات الجمركية، والتي تسهم في إسعاد المتعاملين وتيسير التجارة وزيادة الإيرادات وتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية، وبالتالي تعزيز القدرات التنافسية لجمارك دبي.