«إمباور» تزود «واجهة دبي المائية» بخدمات تبريد المناطق

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

واصلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، تعاونها مع شركة «إثراء دبي» المملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، حيث وقعت المؤسستان اتفاقية لتزويد مشروع «واجهة دبي المائية»، الذي يستهدف تطوير منطقة ديرة، وتطوير سوقها الشهير ليصبح محور المنطقة، بخدمات تبريد المناطق، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى أكثر من 45 ألف طن تبريد. وباستثمارات تبلغ 350 مليون درهم تم تدبيرها من مصادر تمويل داخلية.

وقع الاتفاقية أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إمباور»، وعصام كلداري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة إثراء دبي، وذلك في المكتب الرئيس لشركة «إثراء دبي».

وأعلنت «إمباور» أنه سيتم تزويد المشروع المستدام على مرحلتين باستخدام أحدث الابتكارات والأساليب المستدامة في مجال أنظمة تبريد المناطق، وتشمل المرحلة الأولى تزويد 18 مبنى على مساحة 570 ألف متر مربع، بقدرة إنتاجية تصل إلى نحو 20 ألف طن تبريد. أما المرحلة الثانية، فتشمل تزويد 28 مبنى على مساحة إجمالية تقدر بـنحو 910 آلاف متر مربع، وبقدرة إنتاجية تصل إلى25 ألف طن تبريد.

وقال أحمد بن شعفار: يعتبر مشروع «واجهة دبي المائية» من المشروعات العقارية الرائدة في الإمارة، التي تترجم الدور التنموي الرائد لمشاريع دبي المستدامة، التي تستهدف الاستثمار بالمساحات البحرية المطلة على ساحل الخليج العربي بدبي، والتي تتضمن مجموعة من القنوات والأرخبيل الاصطناعي، والمباني السكنية والفندقية والتجارية وغيرها من المرافق الحيوية، التي تدعم الوجهة السياحية والتجارية لإمارة دبي.

وتسعدنا الشراكة مع «إثراء دبي» في تطوير مشروع «واجهة دبي المائية»، وتزويده بأنظمة تبريد المناطق الصديقة للبيئة، والتي تقدم وفورات في التكلفة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة مع استخدام وسائل التبريد الأخرى.

كما أن هذا التعاون يعكس الإقبال الإيجابي ضمن قطاع العقارات على الاستثمار في مجال الاستدامة البيئية، ما يسهم بشكل رئيس في تعزيز مسيرة نمو الشركة.

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة إثراء دبي: ستعزز شراكتنا مع «إمباور» باعتبارها أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، من دورنا في التنمية المجتمعية المستدامة، لا سيما أن المشروع يعتبر بمثابة نقطة جذب رئيسة جديدة لمياه دبي التي تمتد على مسافة تزيد على 5 كيلو مترات بين خور دبي وميناء الحمرية، ويتكون المشروع من فنادق وأبراج سكنية وتجارية، ومحلات للبيع بالتجزئة ومناطق للتخزين وموقف للسيارات وغيرها من المرافق.

كانت «إمباور» وقعت مؤخراً اتفاقية مع شركة «إثراء دبي» لتزويد مشروع «ون زعبيل» بخدمات تبريد المناطق بقدرة إنتاجية تصل إلى 11 ألف طن تبريد. وتصل القدرة الإنتاجية لشركة «إمباور» تصل إلى أكثر من1,34 مليون طن من التبريد.