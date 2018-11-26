50 ملياراً الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في 2020

المصدر: Ⅶ أبوظبي- وام

توقعت تقارير مؤسسات عالمية، منها «تريدينج إكنوميكس» ارتفاع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة إلى 50 مليار درهم في عام 2020، في انعكاس لدور قانون الاستثمار الأجنبي الصادر في شهر أكتوبر الماضي، والذي عزز من تنافسية الدولة، ورفع من جاذبيتها لجهة استقطاب المزيد من الاستثمارات خلال العامين المقبلين. وكانت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات بلغت 33 مليار درهم في 2017 بنمو 10%.وتوقع الخبراء أن يسهم القانون في ارتفاع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة خلال الفترة المقبلة.