دو تطلق حلول وخدمات إدارة الامتثال والمخاطر للمؤسسات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إضافة خدمات «إدارة مخاطر الأمن الإلكتروني والامتثال المستمر في الوقت الحقيقي» إلى محفظتها المتكاملة من عروض مركز البيانات والخدمات السحابية المدارة من خلال شراكة جديدة مع شركة كيفيونيكس سولوشنز.

وقال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: يسعدنا التعاون مع شركة كيفيونيكس كشريك موثوق في مجال خدمات مركز البيانات والخدمات السحابية المدارة لتمكين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والمصرفية من توفير حماية شاملة لعملياتها وتزويدها بخدمات متطورة لإدارة الامتثال وتلبية المعايير التنظيمية الأكثر صرامة مثل معيار أمن بيانات بطاقات الدفع «بي سي آي» ونظام حماية البيانات العامة والمنظمة الدولية للمعايير «الأيزو» وغيرها.