«فوربس»: أبوظبي تضفي بريقها على الترفيه في العالم

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

ذكرت مجلة «فوربس» الأميركية أنه برغم حداثة عهد أبوظبي في صناعة مدن الألعاب الترفيهية المائية، إلا أنها سرعان ما سحرت هذه الصناعة وأضفت عليها بريقها الخاص.

ونشرت المجلة أمس تقريراً عن صناعة الألعاب الترفيهية المائية في أبوظبي، وركز التقرير بصفة خاصة على مدينة «ياس ووتروورلد» في جزيرة «ياس»، التي تعد بمثابة المركز الرئيسي للأنشطة الترفيهية في الإمارة.

وأفاد التقرير بأن افتتاح هذه المدينة 2013، كان بمثابة البداية الرسمية لاقتحام أبوظبي عالم الترفيه المائي، أي أن عمر أبوظبي في هذا العالم لا يتجاوز 5 سنوات فقط، إلا أنها أثبتت تفوقاً كبيرا فيه. وأشار إلى أن «ياس ووتروورلد» فازت منذ افتتاحها بأكثر من 30 جائزة دولية، كان أبرزها تصنيفها في عام 2013 كثاني أفضل مدينة ألعاب مائية في العالم، وفقاً لتصنيف جريدة «لوس أنجليس تايمز».