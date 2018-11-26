«أدنوك» تفتتح محطة الطويلة لضغط الغاز الطبيعي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

افتتحت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس محطة الطويلة لضغط الغاز الطبيعي المتطورة تكنولوجياً، والتي تهدف لضمان إمدادات مستمرة من الغاز لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية الرئيسة في أبوظبي والفجيرة.

وتستخدم المحطة التي تقع على مسافة 50 كيلومتراً شمالي أبوظبي، ما يصل إلى 450 مليون قدم مكعبة قياسية من غاز المبيعات يومياً، وسيتم نقل الغاز إلى محطة الطويلة عبر خط أنابيب «المقطع ـ الطويلة» والذي أنشأته شركة أدنوك لمعالجة الغاز مؤخراً.

وشهد مراسم الافتتاح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها وجو كايسر الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس آي جي»، المقاول الرئيس للمشروع، وإرنست بيتر فيشر سفير ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، إضافة إلى عدد من أعضاء فريق الإدارة في أدنوك وسيمنس ومسؤولي الدوائر الحكومية المحلية وعملاء أدنوك.

وقال الدكتور سلطان الجابر: تماشياً مع توجيهات القيادة بتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لضمان استمرار وتعزيز النمو في القطاعات كافة، ستساهم محطة الطويلة لضغط الغاز الطبيعي في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، حيث سيكون لها دور محوري في الجهود الهادفة لتنويع الاقتصاد من خلال تأمين الإمدادات اللازمة لقطاع الصناعة، كما تساهم المحطة بشكل فعال في تطوير وتوسيع البنية التحتية لشبكة توزيع الغاز المحلية بما يضمن رفع كفاءة توصيل الغاز في الدولة، وستقوم المحطة كذلك بدور رئيس في دعم جهود أدنوك لخدمة عملائها بشكل أفضل في مختلف إمارات الدولة بما يتماشى مع أحد أهدافنا الاستراتيجية والمتمثل في ضمان توفير إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز.

ويأتي افتتاح محطة الطويلة لضغط الغاز بعد أقل من شهر من اعتماد المجلس الأعلى للبترول لاستراتيجية أدنوك الشاملة للغاز، والتي تهدف لتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وإمكانية التحول إلى مصدر له.

من جانبه قال جو كايسر: انطلاقاً من أهمية هذا المشروع الاستراتيجي لدولة الإمارات، التزمت سيمنس تنفيذه وتسليمه بكل كفاءة ودقة وبوقت قياسي، حيث شكلت محطة الطويلة لضغط الغاز التابعة لأدنوك معياراً عالمياً ومثالاً رائعاً على تضافر جهود فرقنا المتميزة وشركائنا الأقوياء الأمر الذي مكننا من تنفيذ الوعود الكبيرة التي التزمناها.

3 وحدات

وتتكون محطة الطويلة لضغط الغاز من 3 وحدات بطاقة معالجة لكل وحدة تبلغ 225 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً، وسيتم تشغيل اثنتين من وحدات الضغط على أن تكون الوحدة الثالثة احتياطية جاهزة للاستخدام.

وتمثل محطة الطويلة لضغط الغاز الطبيعي، التي تم استكمالها وفق جدول زمني تطلب ضغط ساعات العمل مع الالتزام بأعلى معايير السلامة، خطوة مهمة على طريق تحقيق استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي الرامية إلى تعزيز القيمة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية.