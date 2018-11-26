استكمال %78 من مشروع «فاريشتا عزيزي» بالفرجان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «عزيزي للتطوير العقاري»، استكمال 78% من أعمال الإنشاءات لمشروع «فاريشتا عزيزي» السكني في منطقة الفرجان، وأحد المشاريع الـ18 التي تعمل الشركة على تطويرها حالياً.

وتسير أعمال البناء بوتيرة سريعة، حيث وصلت الأعمال الكهروميكانيكية داخل الشقق إلى مراحلها النهائية مع العمل بسرعة على استكمالها، كما شارفت أعمال الواجهة والدهان الخارجية على الانتهاء تقريباً. وقد تواصلت الشركة مع الجهات الحكومية من أجل إجراءات التوصيل والتفتيش النهائية للعقار.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لـ «عزيزي للتطوير العقاري»: «تمكّنا من تسليم أكثر من 1800 وحدة سكنية في منطقة الفرجان التي تتميز بموقع استراتيجي يجعلها من أكثر مناطق التأجير التي توفر عائداً استثمارياً قوياً وعوائد تأجير مجزية». ويضم «فاريشتا عزيزي»، البالغة قيمته 255 مليون درهم 284 شقة سكنية ومساحة تجزئة تبلغ 7200 قدم مربعة.