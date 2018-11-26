«عصر جديد من الفرص» في منتدى أبوظبي للأعمال

المصدر: Ⅶ أبوظبي- عبد الحي محمد

تناقش الدورة الثالثة لمنتدى أبوظبي للأعمال، التي تنطلق اليوم، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحت شعار «غداً 21، عصر جديد من الفرص»، الفرص الاستثمارية الجديدة في الإمارة، وكيفية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن انعقاد المنتدى الذي تنظمه الغرفة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، يتزامن مع جملة التوجيهات الحكيمة والبناءة لحكومة أبوظبي، والتي تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة التنمية الشاملة. وأوضح أن انعقاد المنتدى، يدلّ على مدى التفاؤل الكبير والثقة المطلقة التي تسود القطاعين الحكومي والخاص، ليعملا تحت مظلة تكاملية.

وأفاد بأن الغرفة تستهدف خلق شراكة استراتيجية ناجحة ومتكاملة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التعاون لتحفيز الأعمال والاستثمارات المجتمعية، في إمارة أبوظبي، والعمل على تفعيل تنافسية بيئة الأعمال، وتحسينها بشكل جاذب ومُواتٍ لنمو الشركات والمؤسسات، وتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن انعقاد المنتدى يعد ترجمة فعلية لتوجهات قيادة حكومة أبوظبي الرشيدة، نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن منتدى هذا العام فرصة للمشاركين للاطلاع على الفرص والممكنات والحوافز التي تقدمها الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بما يسهم في تشجيع الشركات والمؤسسات والأفراد، على اغتنام الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي، والدخول في شراكة حقيقية مع القطاع الحكومي.

تكامل الجهود

وشدد الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي، على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق طموحات الوطن والقيادة الرشيدة، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، التي تشهدها الإمارات، مؤكداً أن منتدى أبوظبي للأعمال، يأتي بمثابة فرصة فريدة، تؤكد النجاح في ترسيخ هذا التكامل، كأسلوب عمل في الدولة، وهو في الوقت نفسه، يفتح أبواباً جديدة لمزيد من الشراكات والتعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص.

وأشار فلاح الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، إلى أن منتدى أبوظبي، يشكل فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول السبل الكفيلة لتضافر جهود جميع المعنيين، من أجل بناء اقتصاد متوازن، وبما يحقق القيمة المضافة. وكشف عن أن الدائرة نجحت في تفعيل عدد من المبادرات التي تسهم في حيوية قطاع البناء والعقارات، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، مُشيراً إلى أن الدائرة ستعلن خلال المنتدى، عن دليل الشراكات الاستثمارية في أبوظبي.

تبادل الأفكار

وقالت الدكتورة روضة سعيد السعدي مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، إن المنتدى يعد فرصة مناسبة للتباحث وتبادل الأفكار والخبرات، ومد جسور التعاون، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص في المجال التكنولوجي، بهدف إحداث نقلة نوعية في تقديم الجيل الجديد من الخدمات الرقمية، التي تثري تجربة المتعاملين، والتي تسهم بشكل مباشر في تعزيز بيئة الأعمال في أبوظبي، وزيادة تدفق الاستثمارات إليها.

وأعرب الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ «موانئ أبوظبي»، عن أمله أن تسهم دورة هذا العام من المنتدى، في تمكين القطاع الخاص للعمل جنباً إلى جنب مع القطاع العام، بهدف تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وأولوياتها الاستراتيجية، المتمثلة ببناء اقتصاد مستدام ومتنوع، قائم على الابتكار.

وأكد سعيد الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، أن المؤسسة تسعى من خلال هذا المنتدى، إلى تعزيز التنوّع الاقتصادي، من خلال تعريف المشاركين بالفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية وخدمات السيارات والمحركات والتكنولوجيا المتقدمة.

أهداف

من أبرز أهداف الدورة الثالثة لمنتدى أبوظبي للأعمال مواكبة توجيهات وتطلعات قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة، الرامية إلى تحقيق برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».