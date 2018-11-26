4 ملايين نزيل في فنادق أبوظبي خلال 10 أشهر

المصدر: Ⅶ أبوظبي – رامي سميح

كشفت بيانات لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عن ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في العاصمة إلى نحو 4.126 ملايين نزيل خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة قدرها 4.4% مقارنة بنحو 3.95 ملايين نزيل في الفترة نفسها من العام 2017.

وأضافت الدائرة في نشرتها الصادرة أمس، إن عدد النزلاء خلال العشرة أشهر توزع بواقع 2.88 مليون زائر من خارج الدولة و1.24 مليون زائر محلي. وأوضحت الدائرة أن معدلات الإشغال منذ بداية العام الجاري وصلت إلى 70% بزيادة قدرها 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

إقامة

وبحسب البيانات، بلغ متوسط فترة الإقامة للفرد منذ بداية العام الجاري نحو 2.5 ليلة بزيادة قدرها 0.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. فيما اقتربت الإيرادات الكلية للفنادق في العاصمة لنحو 4.2 مليارات درهم خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري.

ووصل متوسط سعر الغرفة في العاصمة أبوظبي خلال العشرة أشهر الأولى من 2018 لنحو 326 درهماً بانخفاض قدره 5.8% مقارنة بنحو 346 درهماً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحول أعلى جنسيات النزلاء غير الإماراتيين خلال العشرة أشهر، احتلت الهند المركز الأول بواقع 335.1 ألف زائر بزيادة 15.2%، ثم الصين بنحو 33.6 ألف زائر بزيادة 10.7%، تلتها بريطانيا بنحو 219.1 ألف زائر بارتفاع 8.5%، ثم أمريكا بنحو 158.8 ألف زائر بزيادة 23.5%، ومصر 140.2 ألف زائر بنمو 5.2% والسعودية بواقع 134.7 ألف زائر بزيادة 0.1%، وألمانيا 114.2 ألف زائر بارتفاع 8.7% بينما وصل عدد النزلاء من الفلبين إلى 154.5 ألفاً بانخفاض هامشي بلغت نسبته 0.1%.

أعمال

وحازت سياحة العطلات والترفيه النسبة الأكبر من إجمالي النزلاء خلال العشرة أشهر بواقع 51% ثم سياحة الأعمال بنحو 30%، والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بواقع 7%.

وبحسب المنطقة، استقبلت المنشآت الفندقية في مدينة أبوظبي نحو 3.64 ملايين نزيل فندقي خلال 10 أشهر بزيادة 4.7%، وصل معدل الإشغال لنحو 72% وسجل متوسط سعر الغرفة 323 درهماً، فيما بلغ متوسط إقامة 2.6 ليلة.

بينما في مدينة العين وصل عدد النزلاء خلال 10 أشهر إلى 365.54 ألف نزيل بنمو 0.1%، ووصل معدل الإشغال إلى 58%، وبلغ متوسط إقامة النزيل 1.9 ليلة بارتفاع 1.7%، وسجل متوسط سعر الغرفة 236.3 درهماً، فيما استقبلت منطقة الظفرة نحو 114.8 ألف نزيل خلال الفترة نفسها بنمو 10.1%، وبلغ معدل الإشغال 43% فيما بلغ متوسط الإقامة 2.1 ليلة، وسجل متوسط سعر الغرفة 566 درهماً.