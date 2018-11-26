شهادة «صفر انبعاثات كربونيّة» لموانئ دبي العالمية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلن مركز دبي المتميّز لضبط الكربون «كربون دبي»، وهو الجهة المسؤولة عن تنمية الاقتصاد منخفض الكربون في الإمارة، عن منح شهادة «صفر انبعاثات كربونية» لمؤسسة موانئ دبي العالمية، تسلمها نبيل بطال، نائب الرئيس في قسم الصحة والسلامة والبيئة لدى موانئ دبي العالمية، تقديراً لنجاح الشركة في تطبيق استراتيجية تعويض الكربون والحد من الانبعاثات الضارة ضمن مقرّها الرئيسي بدبي.

ويجسّد المقر العالمي لشركة موانئ دبي في جبل علي مثالاً تقتدي به الشركات الخاصة في الإمارات من حيث ضمان انسجام العمليات مع أهداف رؤية الإمارات 2021«الرامية إلى تطوير بنية تحتية مستدامة والحفاظ على البيئة؛ وأصبح هذا المقر اليوم حياديّاً من حيث انبعاثات الكربون الناتجة عن استهلاك الكهرباء، وذلك بفضل تركيب أنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية على سطح المقر ومواقف السيارات.

المشروع الأكبر

وقال نبيل بطال، نائب الرئيس، إدارة الصحة والسلامة والبيئة، موانئ دبي العالمية: نثق بأن مستقبل بلدنا المشرق سيكمن في التزام الشركات بدمج التقنيات الخضراء والمستدامة في سائر عملياتها اليومية. وبرنامج موانئ دبي العالمية للطاقة الشمسية سيمثل عند استكماله أكبر مشروعٍ من نوعه للألواح الشمسية على أسطح المباني في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث سيوفر سنوياً طاقة كافية لتزويد 4600 منزل بالكهرباء.