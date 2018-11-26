«الأراضي» تدشن «تمليك كيوب» في «دبي الجنوب»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

دشنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، مكتب «تمليك كيوب» الذي يعدّ الأول من نوعه في تقديم خدمات «أمين التسجيل العقاري» و«أمين الخدمات العقاري» في منطقة «دبي الجنوب».

شهد الافتتاح سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والمهندس خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وماجدة راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي، وماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية، وتم توقيع اتفاقيتي تفاهم مع تمليك كيوب على هامش الافتتاح وهي اتفاقية لتقديم خدمات أمين التسجيل العقاري وأمين الخدمات العقارية.

وقال سلطان بن مجرن، إن هذه الخطوة تتوافق مع استراتيجية الدائرة الهادفة إلى توفير خدماتها العصرية بشكل مريح في كافة أرجاء المدينة، لتكون قريبة من المتعاملين لراحتهم وإسعادهم. وأضاف، إن المكتب سيوفر الخدمات المريحة والسريعة للمستثمرين العقاريين من خلال الموقع الاستراتيجي الجديد في «دبي الجنوب». وسيتم تقديم ما يزيد على 70 خدمة من الخدمات العقارية ضمن مراكز الخدمة (أمين الخدمات العقارية وأمين التسجيل العقاري)، ولن تكون هناك حاجة أمام المستثمرين ومتعاملي الدائرة للحضور إلى المقر الرئيسي للدائرة، وسيمكّنهم مكتب تمليك كيوب من اختصار الوقت والجهد، وسيتم إنجاز كافة معاملاتهم.

وقال خليفة الزفين: يمثل افتتاح المكتب تتويجاً للثقة المتنامية بـ «دبي الجنوب» التي نجحت على مدى السنوات الماضية في تحقيق إنجازات نوعية تدعم مسار نمو وتنويع الاقتصاد الوطني. ويسرنا اختيارنا كوجهة استراتيجية حاضنة للمكتب الأول من نوعه في تقديم خدمات «أمين التسجيل» و«أمين الخدمات العقاري»، في سبيل تلبية احتياجات المتعاملين، واضعين نصب أعيننا الارتقاء بمقوماتنا العالية التي تعزز حضورنا القوي كخيار أمثل لتعزيز الأعمال التجارية مع كبرى الشركاء الاستراتيجيين.

وقال بطي سالم السبوسي مدير عام ومؤسس تمليك كيوب الجنوب: «نعتز بعلاقة الشراكة التي تربطنا مع دائرة الأراضي والتي أسفرت عن افتتاح المكتب الجديد، ونأمل بمواصلة التعاون في هذا المجال لافتتاح مكاتب مماثلة في مناطق التطوير الجديدة، لنسهم في تقدم القطاع العقاري في الإمارة، وتقديم خدمات مرنة وسهلة لجميع المستثمرين الذين اتخذوا من دبي وجهة لاستثماراتهم».