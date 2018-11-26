535 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 535 مليون درهم حيث تم تسجيل 168 مبايعة بقيمة 263 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 80 مليون درهم و140 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 183 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة نخلة جميرا.

وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم. وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم. وسجلت الرهون 272 مليون درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 239 مليون درهم و29 رهن فلل وشقق بقيمة 33 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 117 مليون درهم ورهن بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 63 مليون درهم.