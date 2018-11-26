100 مورِّد بمعرض الإسمنت والخرسانة في الشارقة

المصدر: Ⅶ الشارقة ــ عصام الدين عوض

انطلقت في مركز اكسبو الشارقة صباح أمس فعاليات «المعرض الدولي للإسمنت والخرسانة في الشرق الأوسط 2018»، الذي تنظّمه شركة «آد - ميديا جي إم بي إتش» الألمانية، بمشاركة أكثر من 100 مورد من جميع أنحاء العالم. ويعد المعرض الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة. وافتتح فعاليات المعرض مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة، بحضور الكسندرا شامبليس نائب القنصل للشؤون الاقتصادية والثقافية في القنصلية العامة لألمانيا لدى الإمارات.

قيمة مضافة

وأكد السركال أن المعرض يّشكّل قيمة مضافة إلى أجندة المعارض التي تستضيفها الشارقة على مدار العام ويُنظّمها مركز اكسبو، معتبراً أن تنظيم الحدث للعام الثاني على التوالي ونجاحه باستقطاب أكثر من 100 مُورد محلي ودولي يعكس مكانة الإمارة كوجهة استثمارية وتجارية وسياحية رائدة ومركزاً اقتصادياً جاذباً لرجال الأعمال والشركات من مختلف دول العالم . وقال سيف المدفع إن تنظيم الدورة الثانية من المعرض يأتي استجابة لمتطلبات قطاع البناء والتشييد المتنامية في الدولة والمنطقة، وفي ضوء النجاح الكبير الذي حققه الحدث في نسخته الافتتاحية العام الماضي.

تعريف بالمنتجات

وقال رائد الخطيب مدير مبيعات شركة «اوماج» في الشرق الأوسط والخليج، وهي شركة ألمانية تعمل في مجال إنتاج خطوط الانترلوك والبلوكات ولها فروع في أبوظبي ودبي إن المشاركة الثانية في المعرض تأتي للتعريف بالمنتجات الجديدة للشركة.

نمو

وأشارت شركة «بي أم آي لأبحاث السوق» إلى أن قطاع البناء والتشييد في الإمارات لا يزال يُشكل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وسط توقعات بأن يشهد القطاع نمواً كبيراً بنسبة 8.9٪ في عام 2018، ونحو 9.7٪ في عام 2019. كما توقعت الشركة احتلال الإمارات المرتبة 19 بين أكبر أسواق البناء والتشييد في العالم، الذي يمثل نسبة تصل إلى 13.8٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.