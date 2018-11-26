«توتال للتسويق الشرق الأوسط» تبرم شراكة مع «عبد الواحد الرستماني التجارية»

المصدر: دبي- البيان

وقعت «توتال للتسويق الشرق الأوسط» مؤخراً، وهي الشركة الفرعية المملوكة بالكامل لمجموعة «توتال»، والمتخصصة في مجال زيوت ومواد التشحيم على مستوى منطقة مجلس التعاون الخليجي، اتفاقية توزيع مع «عبد الواحد الرستماني التجارية»، الشركة العاملة في قطاع السيارات والتابعة لـ «مجموعة عبد الواحد الرستماني»، وذلك لتوزيع زيوت ومواد التشحيم من «توتال» في دبي والمناطق الشمالية.

وبموجب الاتفاقية، قرر الطرفان بذل جهودهما لتعزيز حضورهما في سوق ما بعد البيع في الإمارات لتعزيز التحالف الاستراتيجي القائم بين الشركتين. وتهدف «توتال للتسويق الشرق الأوسط» إلى توسيع نطاقها الجغرافي في الإمارات.

وقع الاتفاقية ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة عبد الواحد الرستماني» ممثلاً لشركة «عبد الواحد الرستماني التجارية»، وتيبو دو ليل، العضو المنتدب لشركة «توتال للتسويق الشرق الأوسط».