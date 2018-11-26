«نون» تحتفل بعروض «العودة إلى المستقبل» بخصومات استثنائية على المنتجات التقنية

المصدر: دبي - البيان

تحتفل «نون» السوق الرقمية التي انطلقت من منطقة الشرق الأوسط، اليوم 26 نوفمبر بعروض «العودة إلى المستقبل» حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من عروض إضافية وأسعار مخفضة جداً على جميع المنتجات التقنية، بما في ذلك الهواتف المتحركة.

كما يمكن للمتسوقين الاستفادة من خصم بنسبة تصل إلى 50 % على منتجات «آبل» و«سامسونج» وغيرها. وهناك المزيد حيث يمكن الاستفادة من خصم بقيمة 50 درهما على المشتريات التي تزيد قيمتها على 500 درهم، وخصم بقيمة 100 درهم على المشتريات التي تزيد قيمتها على 1000 درهم، وخصم بقيمة 150 درهما عند إنفاق 2000 درهم أو أكثر.

وقامت «نون» أمس بتمديد «الجمعة الصفراء» يوماً إضافياً مع خصومات استثنائية تستمر لنهاية أمس، أي مباشرة قبل بدء عروض «العودة إلى المستقبل». وكانت «نون»، قد أعلنت عن إطلاق حملة تخفيضات «الجمعة الصفراء» للمرة الأولى مقدمةً للمتسوقين الكثير من الخصومات الاستثنائية.

وشملت العروض تنزيلات من «لوريال» و«ميبلين»- استفيدوا من خصم بنسبة تصل إلى 60 % على منتجات الجمال من اثنين من أشهر العلامات التجارية: «لوريال» و«ميبلين».