«المحاسبين القانونيين المعتمدين» تبحث مستقبل العمل والتعلم

المصدر: دبي- البيان

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية مؤخرا فعاليةً حضرها أكثر من 100 شخص لمناقشة مستقبل العمل والتعلّم برعاية «بنك رأس الخيمة الوطني». واستمع الحضور لكلمات من شركة «ديلويت» الشرق الأوسط عن كيفية تطوّر المهنة في الإمارات، بالإضافة إلى عرض قدمته شركة «بي دي أو» التي سلّطت الضوء على مهارات المستقبل.

وأشارت الجمعية إلى أنه سيتوجّب على المهنيين المختصين في مجال المحاسبة على نحو متزايد توسيع مجموعة مهاراتهم وتولي مهمة تنميتهم الشخصية إذا أرادوا النجاح في عالم ديناميكي دائم التغيّر. وبحسب ما ورد في تقرير التعلم من أجل المستقبل الصادر عن الجمعية، تواجه مهنة المحاسبة، على غرار الكثير من المهن الأخرى، تحديات كبيرة عدة نتيجة التوجّهات والتطورات الاجتماعية والتكنولوجية.