«الشارقة لتطوير القدرات» تنظم برنامج «الموجه المعتمد»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

أكدت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - (تطوير)، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين أن كبرى المؤسسات الاستثمارية على مستوى العالم، التي تنتهج توظيف فنون «الكوتشنج» شهدت تحسناً في إنتاجية موظفيها، وارتفعت كفاءتهم وقدرتهم على تجاوز التحديات التي يواجهونها، حيث كشفت إحصاءات الاتحاد الدولي للمدربين، أن جميع الشركات الذين يوظفون موجهاً (كوتش)،، تحسن أداء موظفيها بنسبة 70%، وتحسنت آلية إدارة الأعمال بنسبة 61%، أما مهارات إدارة الوقت فقد ارتفعت بنسبة 57%، كما ارتفعت فعالية الفريق بنسبة 51%، لتحقق رضا عن النتائج بنسبة 99%.

جاء ذلك خلال برنامج «الموجه المعتمد»، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير، في فندق سنترو الشارقة، والذي يستمر حتى فبراير المقبل، بمشاركة 20 شاباً من العاملين بمؤسسات ودوائر في إمارة الشارقة، وممن يمتلكون خبرة عملية لا تقل عن خمسة أعوام، ويتمتعون بمهارات اتصال قوية ورغبة بتطوير أنفسهم، والتفاعل المثمر مع الآخرين.