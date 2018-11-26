«ساس» تستحوذ على أكبر حصة في سوق برمجيات التحليلات التنبئية

المصدر: دبي- البيان

تفوقت شركة «ساس» على جميع موردي التحليلات التنبئية والمتقدمة، وفقاً لتقرير أعدّته شركة الأبحاث «آي دي سي». وأظهر التقرير المعنون «حصص السوق العالمية لبرمجيات البيانات والتحليلات في 2017: نمو صحي في جميع الجوانب» أن «ساس» تصدّرت الشركات في فئة التحليلات المتقدمة والتنبئية بنسبة استحواذ على السوق بلغت 30.8 % في 2017، أي أكثر من ضعف حصة أقرب منافسيها. ووفقاً للتقرير، استطاعت «ساس» أن تزيد حصتها من السوق بنمو في الإيرادات بلغت نسبته 5 % في العام نفسه.

وقد تصدّرت الشركة، التي تُعدّ إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال تحليلات البيانات للأعمال التجارية، فئة برمجيات التحليلات التنبئية والمتقدمة منذ أن بدأت «آي دي سي» في تتبّع السوق ودراستها في العام 1997، محقّقة نمواً سنوياً مستمراً في هذه الفئة.