غرفة الفجيرة: التأشيرة طويلة المدى تعزز جذب الاستثمار

المصدر: Ⅶ الفجيرة - وام

أكدت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن اعتماد مجلس الوزراء قرار منح تأشيرات تصل لعشر سنوات للمستثمرين ورواد الأعمال، يؤكد مكانة الدولة وجهة جذب للمستثمرين والكفاءات والمواهب، ما يسهم في جذب مزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة. وقال خليفة الكعبي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن اعتماد مجلس الوزراء قرار التأشيرات طويلة الأمد يعكس التطبيق السريع لسياسات تحفز المستثمرين على الاستثمار، ويعزز مكانة الدولة وجهة عالمية للأعمال، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تعمل على كل ما يعزز صدارة الدولة، ويرسخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية على اختلافها.

وأضاف الكعبي أن القيادة الرشيدة تعمل جاهدة من أجل نجاح أعمال المستثمرين واستقرارهم في بيئة خصبة ومحفزة للإبداع، وينعكس ذلك في القرارات والمبادرات، التي تعزز تنافسية الدولة، كما أن منح تأشيرة طويلة المدى للمستثمر يجعله يعمل في ظروف واستقرار أفضل مع أسرته في الدولة.

وقت مناسب

ومن جهته أكد خالد الجاسم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن قرار مجلس الوزراء يعزز مسيرة الاقتصاد الوطني، ويسهم في تنشيط الحراك الاقتصادي، وأن القرار جاء في الوقت المناسب لتعزيز واستدامة الاستثمارات في كل القطاعات الاقتصادية في الدولة. وشدد على أن القرار سيحقق مراده وأهدافه في تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين، واستقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية.