24 شركة فرنسية تشارك في المعرض

تقوم الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً «بيزنس فرانس» مجدداً بتنظيم جناحين فرنسيين في معرض الخمسة الكبار، الذي ينطلق اليوم في دبي، بوصفه معرضاً رائداً في مجال صناعة البناء والتشييد على مستوى الشرق الأوسط. ومن المقرر أن تشارك في هذه الفعالية أربع وعشرون شركة فرنسية من مختلف قطاعات هذه الصناعة بهدف عرض منتجاتهم وخدماتهم وخبراتهم أمام قطاع الأعمال المحلي.

تتمتع صناعة البناء والتشييد وأعمال التشطيب في فرنسا بمقومات قوة متوافقة دون شك مع متطلبات معرض إكسبو الدولي 2020 بدبي مثل متطلبات البنية الأساسية لقطاعي النقل والخدمات، ومن ثم ستتاح مجموعة كبيرة من الفرص التي يجب على الشركات الفرنسية الاستفادة منها عبر إرساء علاقات قوية مع متخذي القرار المحليين. دبي- البيان