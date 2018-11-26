الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات بالقاهرة

المصدر: القاهرة - وام

تشارك دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ43 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك للتحضير للدورة الـ 44 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات المقرر انعقادها الأربعاء المقبل، والدورة 20 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات المقررة الخميس المقبل.

مثل الدولة، جاسم آل علي مدير إدارة تخطيط طوارئ قطاع الاتصالات بإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا بهيئة تنظيم الاتصالات.

ويناقش الاجتماع 8 بنود أهمها نتائج اجتماعات فريق العمل التابع للجنة والمكلف بتطوير الهيكلية القائمة ومستجداتها في إطار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والقضايا الخاصة بفلسطين ونشاط الأجهزة التي تتمتع بصفة المراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات وهي المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات.

كما يناقش الاجتماع على مدى 3 أيام التعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والمبادرة العربية لحوكمة الإنترنت في المنطقة العربية ومشروع الربط الإقليمي لشبكات الإنترنت العربية والمنتدى الإقليمي للمحتوى الرقمي العربي.