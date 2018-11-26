«اقتصادية أبوظبي» تنجز تسوية 70%من طلبات المستحقات المالية على منصة «شراكة»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، نجاح منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية «شراكة»، في تسجيل طلبات شركات ومؤسسات القطاع الخاص المرخصة لديها على مستوى إمارة أبوظبي، بشأن المستحقات المالية المتأخرة لها وغير المدفوعة من قبل الجهات الحكومية في الإمارة، وتؤكد نجاح المنصة في تسوية 70 % من إجمالي الطلبات بحيث يتم دفعها قبل نهاية العام الجاري.

وأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي منصة «شراكة» يوليو الماضي استكمالاً لمجموعة المبادرات الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غدا 21»، بهدف دعم مسيرة أبوظبي التنموية وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد المعرفة بما يهدف إلى دعم نمو القطاع الخاص وشركائها من مقدمي الخدمات. هذا وتعمل حكومة أبوظبي حالياً على تحديد عملية وإجراءات دفع مستحقات القطاع الخاص لضمان سدادها في وقتها في المستقبل.

وقامت اللجنة الخاصة المعنية بمراجعة طلبات الدفعات المستحقة للقطاع الخاص والنظر بالطلبات المتعلقة بالمستحقات ووجدت اللجنة الخاصة 30 بالمئة من الطلبات خاصة بمستحقات متنازع عليها وتُنظر حالياً في المحاكم المختصة.

وأكد سيف الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأن العمل جارٍ على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة التي من شأنها دفع عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي وضمان زيادة مستوى الشفافية والتفاعل والانفتاح مع الشركات العاملة في أبوظبي. إذ يعمل الفريق المختص من الدائرة، مع الجهات الحكومية المختلفة لتسوية المستحقات بناءً على عدة معايير، من بينها مدة التأخير في الدفع والمخاطر التي تنطوي عليها.

وتعتبر منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية بمثابة قناة للتواصل الرسمي المباشر بين الشركات والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.

ويمكن للشركات والمؤسسات التي لم تستلم مستحقاتها من الجهات الحكومية من تقديم طلباتها بهدف تسريع وتسهيل إجراءات دفع مستحقاتها عبر منصة «شراكة» الإلكترونية daf.ded.abudhabi.ae أو بحضور صاحب الشركة أو المؤسسة أو من ينوب عنه شخصيّاً، إلى مركز «أبوظبي للأعمال» بمقر الدائرة الرئيس. وإلى جانب الشركات، يمكن للأفراد كذلك استخدام المنصة فيما يتصل بمطالباتهم المتعلقة بمستحقاتهم الاجتماعية أو التعليمية (مثل التأمين الصحي) حال لم يكن قد تم سداد مستحقاتهم.