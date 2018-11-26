مهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية يجتذب 20 ألف زائر

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعاليات «مهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية» الذي نظمته للعام الثاني على مدى ثلاثة أيام على ساحل مدينة كلباء بالتعاون مع بلدية المدينة وجمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك.

وشهد المهرجان إقبالاً كثيفاً ولافتاً من قِبل أبناء مدينة كلباء وزوارها من مختلف مناطق الشارقة والدولة، إذ ناهز عدد الزوار 20 ألف شخص من جميع الفئات، وسط أجواء الفرح التي أضفتها فعاليات المهرجان المتنوعة التي تضمنت تنظيم عروض بحرية وترفيهية و«لايزر» وأمسيات شعرية.

وأكد خليل محمد المنصوري مدير إدارة فروع غرفة الشارقة مدير فرع خورفكان، أن المهرجان حقق مستهدفاته لهذه الدورة في إبراز جوانب جديدة من الموروث الثقافي لمدينة كلباء ومنطقة الساحل الشرقي لإمارة الشارقة، كما شكّل ترجمة لمبادرات الغرفة الرامية إلى تنمية المجتمعات المحلية من خلال تنظيم الفعاليات الاقتصادية والسياحية النوعية والهادفة.

وأشار المنصوري إلى أن الغرفة تقوم بمثل هذه المبادرات في إطار استراتيجيتها التي تنبع من رحم «رؤية 2021» وذلك في سبيل تنمية المجتمع، معرباً عن شكر الغرفة إلى جميع الجهات التي ساهمت وشاركت في تنظيم ونجاح المهرجان وفي مقدمتها وزارة التغيير المناخي والبيئة لإسهاماتها الكبيرة ودورها الفاعل في دعم المهرجان.

وقال سلطان عبيد الزعابي منسق عام المهرجان مدير فرع الغرفة في مدينة كلباء، إن الغرفة ستعمل على تقييم المهرجان في ضوء نتائج دورته الثانية للتعرف على مواطن القوة وفرص التحسين والتطوير، وذلك بهدف تنظيم الدورة الثالثة من المهرجان في العام المقبل على أكمل وجه لتحقيق الأهداف المرجوة من تنظيم هذه المهرجانات في المنطقة الشرقية.

«روّاد» تدعم الأعمال بالمهرجان

شاركت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» في فعاليات مهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية، ضمن مبادراتها لتعزيز القطاع الاقتصادي ومجتمع الأعمال المحلي في الإمارة.

وأكد حمد المحمود، المدير العام لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، أهمية مشاركة مؤسسة «رواد»، الأولى من نوعها، في فعاليات النسخة الثانية من المهرجان، وقال: «تأتي مشاركتنا في نسخة المهرجان لهذا العام من منطلق دعم وتعزيز بيئة الأعمال في مختلف قطاعاتها التجارية والصناعية والمهنية في إمارة الشارقة والاهتمام بدعم المشاريع الصغيرة، التي يمكنها المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة بشكل عام، وفي الإمارة بشكل خاص». الشارقة - البيان