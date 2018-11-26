«الطيران المدني» توقع اتفاقيات لخدمات النقل الجوي

المصدر: Ⅶ دبي ــــ وام

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقيات خدمات النقل الجوي بصورتها النهائية مع سلطات الطيران المدني في جمهورية كيريباتي ودولة فانواتو ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بهدف تعزيز العلاقات الجوية الثنائية بين دولة الإمارات ومدن تلك الدول. وبهذه الاتفاقيات تحافظ الإمارات على المركز الأول دوليا من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة.

وقع الاتفاقيات بالنيابة عن الدولة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، الذي أوضح أن هذه الاتفاقيات والتي تم توقيعها بصورتها النهائية تنتهج سياسة الأجواء المفتوحة وتواكب نمو وتنمية الحركة الجوية وفتح آفاق جديدة للناقلات الوطنية لتسهم في تطوير التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودول العالم، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني في تعزيز قطاع الطيران المدني، والذي يسهم في استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز عملية التبادل التجاري بين دول العالم.

وأعرب عن فخره بأن الإمارات تحتل المركز الأول دوليا من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة.. مشيرا إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى باستمرار لترويج سياسة الأجواء المفتوحة مع مختلف دول العالم.

أهداف

وأكد السويدي أن الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة تهدف من إبرام اتفاقيات الأجواء المفتوحة إلى توسيع الروابط التجارية والسياحية، ودعم الناقلات الوطنية مثل الاتحاد للطيران وطيران الإمارات والعربية للطيران وفلاي دبي، مما يدعم هذه الناقلات ورجال الأعمال والشركات التجارية ويعزز الخدمات السياحية والنقل الجوي ويشجع المنافسة الحرة.

واتفاقيات النقل الجوي بين الدول تحكمها قوانين وحريات وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي لتنظيم النقل الجوي بين أقاليم الدول. وتعمل الإمارات على حث الدول على توقيع اتفاقيات للأجواء المفتوحة التي من شأنها إزالة القيود على حركة النقل الجوي الدولية.