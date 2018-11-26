«بريك بلك الشرق الأوسط» يستقطب كبار الخبراء العالميين

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

يستعد «مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط» لإطلاق دورته الرابعة في دبي، في الفترة ما بين 11 إلى 12 فبراير 2019، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيجمع كبار الخبراء ومتخذي القرار من جميع أنحاء العالم. ويعتبر هذا الحدث السنوي منصة تفاعلية شاملة للقاء وتعزيز العلاقات ما بين شركات الشحن ووسطاء النقل البحري وخبراء نقل الآلات والمعدات الثقيلة، إضافة إلى إجراء مناقشات مستفيضة بشأن الفرص والتحديات، التي تواجه قطاع الشحن العالمي والمشاريع الإقليمية، وتبادل الأفكار المبتكرة.

ويحظى الحدث برعاية معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، واستضافة موانئ دبي العالمية.

ويكتسب الحدث أهمية كبيرة مع اقتراب معرض إكسبو 2020 وزيادة الطلب على خدمات نقل البضائع والشحنات الخاصة بالمشاريع. وقال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: يتم تنظيم مؤتمر ومعرض بريك بلك حول العالم في العديد من الدول، ولكن نسخته التي يتم تنظيمها في الشرق الأوسط تعد استثنائية؛ إذ تحظى بدعم كبير من قبل الجهات الحكومية والشركات الدولية، وتأتي في وقت غاية في الأهمية بالنسبة للصناعة البحرية، ونعتقد أن هذا الحدث سيكون له دور كبير في تشكيل مستقبل القطاع من خلال تبادل الأفكار القيّمة.

وقال المهندس أحمد الخوري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: يسهم مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط في تعزيز جهودنا لتحقيق رؤية الإمارات 2021؛ من خلال استثمار الفرص للاستفادة من البنية التحتية المتطورة في مجال النقل البري والبحري في دولة الإمارات.

وأضاف الخوري: «تحتل الإمارات مرتبة متميزة ومتقدمة ضمن أفضل 20 دولة بالنسبة لحركة موانئ الحاويات، حيث تمثل مركزاً رئيساً يقع في قلب الخليج العربي؛ ما مكنها من الظفر بأكبر حصة من إجمالي حركة الحاويات والشحنات في المنطقة بنسبة 60 في المائة، إضافة إلى جذب شركات لممارسة الأعمال فيها من أكثر من 52 دولة. لذلك يعتبر مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط، الذي يتم تنظيمه لأول مرة في دبي منصة مثالية للتركيز على تطوير البنية التحتية، والمشاريع الكبرى في قطاع الشحن العالمي، وكذلك محطة مميزة لمناقشة متطلبات التوافق مع المعايير الدولية للصناعة».

مركز بحري عالمي

وأوضح الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: «تأتي استضافة مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط في وقت مهم في ظل التوقعات التي تشير إلى نمو قطاع الشحن البحري بشكل كبير وتزايد الطلب على التجارة البحرية خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المشاريع الكبيرة، التي يجري تنفيذها بالمنطقة».

وأضاف أنه نظراً لكون التجارة البحرية تستحوذ على 90% تقريباً من إجمالي التجارة العالمية، يحتاج هذه القطاع الحيوي إلى المزيد من الاستثمارات لتوفير الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة والمتطورة، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات وتقديم حلول أكثر سلاسة وأماناً وأسرع لخدمة عملاء القطاع البحري وخطوط الشحن.

جلسات

سيتم تخصيص جلسات حول التنوّع الذي تشهده سوق الشحن في المملكة العربية السعودية، وكذلك أوضاع مشاريع البنية التحتية فيها، مع التركيز على الإصلاحات التي يتم تنفيذها حالياً في المملكة ضمن رؤية 2030. كما يهتم المؤتمر بمشاركة رواد الصناعة المستقبليين من القطاعين الحكومي والخاص؛ بما يضمن إيصال رسائلهم لصناع القرار وأخذ متطلباتهم بعين الاعتبار لتنفيذ إجراءات فعالة تجاهها.