«إميتيك» تفتتح أول مركز للتجارب مع «دايكن»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إميتيك» المتخصصة في توفير أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والحلول الهندسية المبتكرة، افتتاح مركز «دايكن-إميتيك للتجارب» في القوز بمدينة دبي.

ويقدّم المركز الجديد، والذي يُعتبر الأول من نوعه، تجارب تحاكي بيئة المشاريع السكنية والتجارية الرئيسة، كما يسلّط الضوء على أنظمة تكييف الهواء المريحة وعالية الكفاءة، ما يتيح لجميع المتخصصين وصُنّاع القرار استكشاف وتجربة المفاهيم والتقنيات، التي تقدّمها شركة «دايكن».

وسيوفر المركز الجديد تجربة تفاعلية وعملية للمستهلكين والمتخصصين وصُنّاع القرار من المصممين والمهندسين المعماريين والاستشاريين، وذلك من أجل اكتساب فهم أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار أنظمة تكييف الهواء ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.