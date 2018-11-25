دبي مدينة المستقبل ملتقى العالم

المصدر: دبي- وائل الخطيب

ذكر تقرير حديث نشره موقع«أسوسيشن ماجازين The Association Magazine» أن طموحات دبي مدينة المستقبل حيث يلتقي العالم شرقه بغربه، لا تقف عند حدود، فهي المدينة الفائقة الحافلة بالسجلات العالمية.

وقال التقرير إن ملايين السياح يسافرون كل عام إلى هذه المدينة المزدهرة لمشاهدة أطول مبنى، وأكبر جزيرة اصطناعية، وأكبر نافورة راقصة، وأكبر مول، وأكبر مركز تسوق في العالم. فيما يرى الكثيرون أنه لا بد من رؤيتها رأي العين ليكونوا على يقين من ذلك.

وأضاف التقرير: أن دبي سرعان ما تحولت إلى عاصمة عالمية في غضون 50 عاماً فقط عندما اكتشفت الإمارات النفط البحري في ستينيات القرن الماضي، وإدراكاً منها أن هذا النفط لن يدوم أكثر من بضعة عقود، استثمرت منذ ذلك الحين في تنويع اقتصادها وتجارتها، كما سعت حكومة دبي سعياً حثيثاً لتصبح الامارة مركزاً مالياً وتجارياً وسياحياً عالمياً.

وجهة سياحية

وأشار التقرير الى أن المدينة الأسرع نمواً تقع على مفترق الطرق بين الشرق والغرب، الأمر الذي جعل منها موقعاً مناسباً للشركات العالمية، بالإضافة إلى كونها وجهة سياحية مثيرة للاهتمام، فهي تجمع بين الهندسة المعمارية المدهشة، والشواطئ الرملية المشبعة بأشعة الشمس، كما تتمتع بسهولة الوصول بفضل موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، حيث يعيش أكثر من ثلثي سكان العالم على مسافة 8 ساعات طيران، وثلثه على مسافة 4 ساعات طيران من المدينة، وتربطهما بسلاسة واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، وهي طيران الإمارات، التي تمتاز بخبرة عز نظيرها في الطيران، إذ إنها تمتلك أسطولاً يضم أكثر من 265 طائرة تحلق إلى أكثر من 155 وجهة في أكثر من 80 دولة حول العالم، فيما تنطلق أكثر من 1500 رحلة لطيران الإمارات من دبي أسبوعياً في طريقها إلى وجهات في ست قارات.

دبي الجنوب

وأشار التقرير الى أنه يجري في دبي الجنوب توسعة «مطار آل مكتوم الدولي» ثاني أكثر المطارات ازدحاماً في المدينة لاستيعاب 240 مليون مسافر سنوياً، كما ان مطار دبي الدولي يعد البوابة الرئيسة لوصول الزوار الى المدينة ، حيث يمكن لمواطني 58 بلداً الحصول على تأشيرات الدخول.

111 ألف غرفة فندقية

وأضاف التقرير أن المدينة وفق آخر إحصائيات تحتضن أكثر من 111 ألف غرفة فندقية، ما يضعها ضمن أفضل 10 مدن في العالم تحتضن أكبر عدد من الفنادق، إلى جانب نيويورك ولندن.

وتضم الإمارة عدداً لا حصر له من الفنادق والمنتجعات، مع افتتاح المزيد طول الوقت، لمختلف المسافرين الراغبين في الاستمتاع بتذوق الرفاهية التي توفرها دبي. وبالإضافة إلى الفنادق الفخمة التي بنت عليها المدينة سمعتها، تعد دبي أيضاً مكاناً مناسباً لإقامة الفعاليات الكبرى، حيث يمتد مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الذي يقع في قلب المدينة على مساحة 122 ألف متر مربع.

واحة التقنية

وأضاف التقرير أن دبي تعتبر إحدى أكبر وجهات مراكز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، حيث أقامت شركات مثل فيسبوك، وجوجل، وتويتر مكاتب لها في مدينة دبي للإنترنت. وخلال 16 عاماً ارتفع عدد شركات التكنولوجيا في المدينة من 100 إلى 1400 شركة.

مدينة الفرص الأولى للشبان الباحثين عن عمل

تصدرت دبي قائمة أفضل عشر مدن في العالم للشباب الباحثين عن فرص عمل، التي جاءت ضمن تقرير «مدن الفرص» الذي نشرته شركة «موفينغا» الألمانية وضم 100 مدينة عالمية، متفوقة على أعرق مدن العالم ومن بينها سنغافورة، وميونيخ الألمانية، وبراغ، وامستردام، وهونغ كونغ وطوكيو.

وكان رصيد نقاط دبي في مؤشر فرص الشباب الفرعي هو الأعلى حيث بلغ 9.66 نقاط، مقارنة بسنغافورة التي جاءت في المرتبة الثانية 8.98 نقاط، وهونغ كونغ التي حلت في المرتبة الخامسة 8.41 نقاط.

وسجلت دبي التي جاءت في المرتبة 93 في الترتيب العام، أعلى النقاط في توظيف الشباب حيث بلغت 9.97 نقاط مقارنة بـ8.77 نقاط لسنغافورة، وهونغ كونغ 8.66 نقاط. وسجلت المدينة 8.71 نقاط في مؤشر الشركات الناشئة الفرعي.

وقال التقرير: إن دبي تتمتع بأعلى مستويات التوظيف، وكشف أنها أفضل موقع للوافدين والشباب. كما تتمتع دبي بأعلى درجات الهجرة الكلية، مع أعلى مستويات الهجرة.

وكان التقرير جزءاً من سلسلة من المشاريع التي تُعرف مجتمعةً باسم «مدن الفرص»، وتركز على موضوع التوظيف، مع التقدم الوظيفي باعتباره أحد الأسباب الرئيسة لإعادة التوطين.

إلى ذلك احتلت مدينة بوسطن الأمريكية المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مدينة للنمو الوظيفي، تلتها ميونيخ، ثم كالجاري، وهامبورغ، وشتوتغارت، ولندن.