«مانشون جلوبال»: جزيرة الريم أشبه بفيلم خيال علمي

المصدر: دبي - سيد صالح

وصف موقع «مانشون جلوبال» الشبكي الأميركي مشروع جزيرة الريم في أبوظبي بأنه يبدو أشبه بلقطات من فيلم للخيال العلمي، وذلك لروعة الطبيعة المحيطة به، بما فيها من عناصر متنوعة كمياه الخليج العربي، وأشجار الأيكة وغيرها من معالم الطبيعة الساحرة في أبوظبي.

ونشر الموقع المتخصص في شؤون المشروعات العقارية والإنشائية الفاخرة تقريراً أمس عن مشروع جزيرة الريم، وأكد فيه أن المشروع يجمع بين حداثة أبوظبي، التي وصفها بالمدينة المستقبلية، والطبيعة الصحراوية الخلابة.

واستعرض التقرير المشروع بكل مكوناته، بدءاً من حدوده الجغرافية، وحتى أسعار الوحدات السكنية المتنوعة بداخله.

وأكد التقرير أن العمل في المشروع يجري على قدمٍ وساق، وجرى الانتهاء من تنفيذ العديد من أجزائه.

وأضاف التقرير أن جزيرة الريم تُعَدُّ من أكثر الوجهات شعبية لشراء المنازل في أبوظبي، وقد استقطبت خلال السنوات الأخيرة عدداً كبيراً من المشترين الأجانب والمحليين الذين رأوا في المشروع استثماراً عقارياً مثالياً لما يتمتع به من آفاق نمو عالية.