إقبال كبير على تخفيضات «الجمعة البيضاء» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

تنتهي اليوم عروض التخفيضات الكبرى، التي نظمتها غالبية المراكز التجارية في أبوظبي لمدة خمسة أيام، تزامناً مع مبادرة تخفيضات الجمعة البيضاء، التي انتشرت على مستوى الدولة. وكشفت جولة لـ«البيان الاقتصادي» على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين عن الإقبال الكبير، الذي شهدته المراكز التجارية في مدينة أبوظبي وضواحيها، ولم تستثن التخفيضات المراكز التجارية الـ12 الكبرى في أبوظبي.

مدينة أبوظبي

ففي مدينة أبوظبي، نظم مركز «المارينا مول» تخفيضاته، حيث شملت غالبية محلاته وتنوعت نسبة التخفيضات بين 30% و50%، وشهدت محلات مركز المارينا مول إقبالاً كبيراً من المشترين، خاصة بعد أن منحت إدارة المول كل مشتر بأكثر من ألف درهم قسيمة مشتريات بمائتي درهم، الأمر الذي زاد من الإقبال على المول خاصة ليلة الجمعة الماضية.

وكشفت جولة «البيان الاقتصادي» أن غالبية التخفيضات استثنت الملابس الشتوية وتركزت في الملابس الصيفية وأدرجت غالبية المحلات الملابس الشتوية تحت بند «موديلات وصلت حديثاً».

وفي مركز تسوق مشرف مول، عرضت غالبية المحلات تخفيضات بنسبة 30% إلى 50%، إلا أن الجولة الميدانية كشفت أن عدداً كبيراً من المحلات كان هدفها من الإعلان عن نسبة التخفيضات الكبيرة هو جذب المستهلك فقط، حيث إن العروض المقدمة قليلة جداً مقارنة بالدعاية المكثفة.

أما في مركز ياس مول فقد أعلنت إدارة المركز أن «التخفيضات البيضاء» مستمرة في المول خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 25 نوفمبر حيث تنتهي اليوم، وأشارت إلى أن كل متسوق بقيمة 200 درهم مؤهل للفوز بمائة ألف درهم يومياً.

وشهد المول إقبالاً كبيراً للغاية ليلة الجمعة الماضية، مع وصول نسبة التخفيضات آلى 90%، وتركزت غالبية التخفيضات في مركز ياس مول على تخفيضات نصف السعر أو اشترِ قطعة باثنين، وغابت غالبية الملابس الشتوية عن العروض وتركزت غالبية العروض في ملابس الأطفال بشكل رئيس.

ويفسر إبراهيم البحر خبير قطاع تجارة التجزئة في أبوظبي الإقبال الكبير الذي لاقته المراكز التجارية الكبرى في أبوظبي بوجود تخفيضات حقيقية وكبيرة على الملابس والأكسسوارات في أبوظبي، مشيراً إلى أن غالبية المراكز أعلنت تخفيضاتها تزامناً مع تخفيضات مراكزها الرئيسة في دبي تحت مبادرة «3 أيام من التخفيضات».

ونوه بأن الفترة الماضية شهدت تباطؤاً ملحوظاً في مشتريات المستهلكين ومبيعات المحلات التجارية لأسباب عديدة أبرزها أن شريحة كبيرة من المستهلكين لا تشتري منذ بداية العام الجاري إلا المشتريات الضرورية فقط، وأجلت مشترياتها إلى العروض الختامية في نهاية العام.

كما أن غالبية الشركات المنتجة والموردة للملابس لديها معروض كبير منذ بداية العام بسبب قلة المشتريات ولكل شركة هدف مبيعات يجب تحقيقه قبل نهاية العام، ولذلك رأينا عروض نصف السعر وقطعة وأخرى مجاناً بينما هناك شركات ومحلات حددت التخفيضات بنسب قليلة لا تزيد على 30% لمنتجات معدودة على الأصابع، بينما كل معروضاتها من دون تخفيضات بدعوى أنها موديلات وصلت حديثاً.

ويفسر البحر غياب العروض على الملابس الشتوية، موضحاً أن المحلات التجارية تستهدف حالياً التخلص من المعروض لديها وغالبيته ملابس صيفية لأنها ليست في حاجة إليها حالياً فضلاً عن المستهلكين يرغبون حالياً في الملابس الشتوية والإقبال يكون عليها ضرورياً ولذلك استبعدتها من عروضها حتى يشتريها المستهلك مضطراً.

انتعاش

أكد إبراهيم البحر ضرورة أن تراعي المحلات التجارية جميع أذواق وإمكانات المستهلكين المادية، لافتاً إلى أن المراكز الناجحة هي التي تسارع في إجراء تخفيضات حقيقية على الملابس التي يحتاجها كل مستهلك في كل موسم لأن خداع بعض المراكز للمستهلك ستؤدى إلى فقدان الثقة فيه على المدى القصير والبعيد.

ويؤكد البحر الدور الكبير الذي تقوم به تخفيضات الجمعة البيضاء في إنعاش قطاع تجارة التجزئة في أبوظبي.