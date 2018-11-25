محمد المطوع: ارتفاع التوطين في الوظائف العليا إلى 67 %

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف محمد المطوع الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دوكاب» عن أن الشركة حققت نجاحاً لافتاً في توطين هيئتها الإدارية والفنية.

وقال لـ«البيان الاقتصادي»: قطعنا شوطاً كبيراً في التوطين وحرصنا على أن تكون هناك قيادات إدارية وفنية مواطنة في القطاع المهم جداً وتبلغ نسبة التوطين في الهيئة الإدارية العليا إلى 67% بينما تصل النسبة الإجمالية للتوطين في الشركة إلى 20% علماً بأن لدى الشركة أكثر من 1500 موظف يعملون في مصانعها في أبوظبي ودبي وتعتمد الشركة في مصانعها على التكنولوجيا بما يقلل من عدد الموظفين بها.

وأكد محمد المطوع أن خطة الشركة للتوسع في السوق المحلي للأعوام المقبلة تستلزم إقرار إجراءات حمائية للصناعة الوطنية وخاصة صناعة الكابلات الكهربائية.

وقال محمد المطوع: السوق الإماراتي في الوقت الحالي قد يكون الأكثر زخماً بالمشاريع في المنطقة وهناك شركات أجنبية تحاول الدخول بمنتجات ليست عالية الجودة وتعتزم بيع منتجاتها بأسعار أقل كثيراً.

وأضاف أن هذه الشركات تحرق الأسعار في السوق وتحول دون توسع «دوكاب» فيه بعرض كابلات رديئة الجودة وهنا لا بد أن يكون لمنتجات الشركة نصيب وافر من مناقصات المشتريات الحكومية.