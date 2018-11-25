«الاتحاد العقارية» تطلق وحدات سكنية للبيع في مجمع «أويا ريزيدنس»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «الاتحاد العقارية»، شركة التطوير العقاري التي تحظى بسجل حافل يزيد على 30 عاماً في إطلاق المشاريع السكنية البارزة في دولة الإمارات أكثر من 200 وحدة للبيع في مجمع «أويا ريزيدنس» في دبي موتور سيتي. وتنظم الشركة فعالية مفتوحة في عطلة نهاية الأسابيع المقبلة لإتاحة فرصة مميزة للمستثمرين لاستكشاف المجمع السكني الحائز على جوائز عدة والمصمم وفقاً للطراز المعماري المتوسطي.

ويضم المجمع أكثر من 260 شقة سكنية جاهزة للانتقال تتراوح بين غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، كما يوفر تجربة معيشية فريدة من نوعها للمشترين الذين يتطلعون إلى العيش في قلب مشروع دبي موتور سيتي. ويمكن للمستثمرين أيضاً الاستفادة من برامج الدفع الحصرية بعد التسليم لمدة 30 شهراً ومن خصم جذاب بنسبة 50% على رسوم دائرة الأراضي والأملاك بدبي.