«مواصفات» تبحث تنمية قطاع الأغذية والمشروبات مع غرفة دبي

المصدر: دبي - البيان

«مواصفات» تبحث تنمية قطاع الأغذية والمشروبات مع غرفة دبيبحثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، مع «مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات» التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، فرص تنمية قطاع صناعة الأغذية، وآليات تسهيل انسيابية حركة الاستيراد والتصدير، بصورة تدعم حركة البضائع والسلع الغذائية، وتخدم الاقتصاد الوطني.

وأكد عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة، على هامش استقباله صالح عبد الله لوتاه، رئيس المجموعة، على ضرورة التحديث المستمر للوائح والأنظمة الإماراتية التي تضمن حماية حقوق المستهلك والتاجر على السواء.

وقدم المعيني شرحاً حول أبرز فرص التعاون المشترك، ودور الهيئة في دعم وتعزيز الصناعة الوطنية، التي تولي زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية أهمية رئيسة، فضلاً عن تطوير المواصفات القياسية للأغذية والمنتجات بصورة تميز المنتجات الوطنية عند المنافسة محلياً وخارجياً.

وأعلن المعيني، مدير عام «مواصفات»، أن الهيئة ستنفذ بالتعاون مع مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات، ورشة توعوية وطاولة نقاش مستديرة خلال فعاليات معرض «سيال الشرق الأوسط» الشهر المقبل، في العاصمة أبوظبي، للاستماع إلى مقترحات المنتجين والموردين في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، وبحث أفضل طرق التنسيق والتعاون وتسهيل العملية الإنتاجية.

من جهته، أكد صالح عبد الله لوتاه، أن مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات حريصة للوصول بجودة المنتج المحلي إلى مصاف منتجات الدول المتقدمة، من خلال التنسيق المستمر وعقد ورش العمل التوعوية للتجار والمنتجين والموردين، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.