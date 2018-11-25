مجموعة «اللولو» تفتتح 9 متاجر في الدمام والأحساء

المصدر: الدمام- البيان

وقّعت مجموعة اللولو هايبر ماركت، سلسلة متاجر التجزئة الكبرى ومقرها في دولة الإمارات، اتفاقية مع الحرس الوطني السعودي (SANG)، لفتح مركزين للتسوّق و7 متاجر سوبر ماركت في الدمام والأحساء في المملكة العربية السعودية.

وسيتمّ افتتاح هذه المراكز والمحال داخل حرم مُجمعات قوات الحرس الوطني السعودي، لتوفير الخدمات لمسؤولي الحرس الوطني السعودي وعائلاتهم.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبد العزيز، وكيل الحرس الوطني ويوسف علي موسيليم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لمجموعة اللولو الدولية وذلك في مكتب الملك فهد للحرس الوطني في الدمام يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018.

وقال يوسف علي موسيليم: «نتشرّف بأن يتمّ اختيارنا لهذه المبادرة المرموقة، وسوف نحرص على أن تكون مراكز ومتاجر مجموعة اللولو هايبر ماركت على أرقى مستوى بما تضمه وتوفره من سلع ومنتجات لخدمة مسؤولي الحرس الوطني وعائلاتهم».

وأضاف موسيليم: «سيتمّ افتتاح هذه المراكز والمتاجر في الأشهر الستة المقبلة، ومن المتوقع أن تولّد فرص عمل كبيرة للشباب السعودي، و توظّف مجموعة اللولو حالياً أكثر من 2700 مواطن سعودي بما في ذلك الإناث في جميع أنحاء المملكة، ونهدف إلى توفير فرص العمل لأكثر من 5000 مواطن سعودي بحلول نهاية عام 2020.