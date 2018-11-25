«جمعية فنيي المحاسبة» تدعم الشركات في دول التعاون

المصدر: دبي- وام

أطلقت جمعية فنيي المحاسبة (AAT)، هيئة الاعتماد العالمية المتخصصة في قطاع المحاسبة، اعتماداً جديداً لضريبة القيمة المضافة، ضمن فعالية أقيمت لهذه المناسبة بحضور نخبة من قيادات الأعمال والشركات حول العالم.

ويهدف تصميم الاعتماد الجديد إلى دعم الشركات والأفراد في دول التعاون في مواكبة أحدث التطورات الجارية حول تشريعات ولوائح ضريبة القيمة المضافة ومساعدتهم على فهم تأثيرات الضريبة على أعمالهم.

أقيمت الفعالية في مركز دبي التجاري العالمي وشارك باستضافتها مركز «فونيكس للتدريب المالي» مزود خدمات التدريب المالي في دبي واستقطبت مشاركة واسعة من الخبراء العالميين في المجال إلى جانب العديد من الشركات المحلية ومزودي خدمات التدريب المالي.

وسيسهم الاعتماد الجديد في تمكين الشركات والأفراد من تحقيق فهم أكبر لضريبة القيمة المضافة وأساليب تطبيقها واستكمال إجراءات الاسترداد الضريبي، فضلاً عن توفير العديد من المعلومات المتعلقة بالضريبة، لضمان عدم مخالفة الشركات وتغريمها لنتيجة لعدم امتثالها لقوانين الضريبة.

ضمان الامتثال

وقالت شارلوت إيتون مديرة الحسابات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجمعية: إنه منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات قبل عام تقريباً لا تزال العديد من الشركات تسعى جاهدة لمواكبة تطورات الإجراءات الضريبية والتكيف مع المهارات والأنظمة المطلوبة لضمان امتثالها للتشريعات الضريبية ولا تزال أيضاً إجراءات التطبيق تشكل تحدياً يواجه تلك الشركات.