عصر جديد من الفرص في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الدورة الثالثة لمنتدى أبوظبي للأعمال التي تنعقد غداً تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحت شعار «غداً 21، عصر جديد من الفرص» ستعلن عن مبادرات وفرص استثمارية لدعم اقتصاد أبوظبي.

وقال المهيري لـ «البيان الاقتصادي»، إن أبوظبي مازالت أرض بكر للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن أبوظبي أصبحت قطباً مهماً في الاستثمارات الدولية، وتكشف مؤشراتها الاقتصادية عن اقتصاد إمارة أبوظبي أصبح أكثر قوة من ذي قبل، ويملك مقومات أكبر وأفضل.

وشدد على أن الإمارة في أشد الحاجة خلال الفترة القادمة لتسويق الفرص الاستثمارية بها والترويج لها، وهذا أهم ما يجب التركيز عليه مستقبلاً.

ونوّه بأن هناك العديد من القطاعات الواعدة بالفرص الاستثمارية بالإمارة، ومنها قطاع السياحة ثم قطاع التجارة وتجارة التجزئة والقطاع الصناعي والأخير تعوّل عليه أبوظبي كثيراً، بما يحمل من الصناعات البتروكيماوية والصناعات الاستهلاكية والصناعات التحويلية والغذائية ثم قطاع الخدمات، ولاسيما قطاعات الصحة والتعليم.

وشدد على أن جميع الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات الواعدة مدعومة بسياسات مالية واقتصادية ومحفزات مالية كبيرة قدمتها ومازالت تقدمها إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن وجود البنية التحتية المتطورة من موانئ ومطارات وشبكات طرق واتصالات وخدمات مالية ومصرفية تعزز من هذه الفرص الاستثمارية.

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