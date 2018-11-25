المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية يعزز حضوره في دبي

المصدر: دبي- البيان

احتفل المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» بافتتاح مركز الأعمال الجديد في شارع الشيخ زايد بدبي، بحضور رئيس مجلس إدارة المصرف وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وفعاليات اقتصادية ومصرفية وعدد من كبار العملاء والمديرين التنفيذيين في المصرف. وتخلل الحفل تكريم خاص لمعالي أحمد حميد الطاير، تقديراً لجهوده البنّاءة ودوره المتميز في تأسيس وإطلاق المصرف.

ويقع المركز الجديد في موقع حيوي في شارع الشيخ زايد على 25000 قدم مربعة، ويشرف على إدارته مجموعة من الكوادر المهنية المتخصصة التي تتمتع بخبرات واسعة في مجال الخدمات المصرفية التجارية، وقد تم تجهيزه بأحدث التقنيات المصرفية إلى جانب غرف اجتماعات ومرافق لاستضافة الفعاليات الخاصة بالعملاء. يقدم المركز مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية التقليدية والإسلامية المبتكرة.

وقال فيصل كلداري الرئيس التنفيذي للمصرف: «إن القطاع التجاري يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في الإمارات وركن أساسي في استراتيجية النمو التي ننتهجها، وهو ما يدفعنا لمواصلة العمل بشكل متواصل للحفاظ على المكانة الرفيعة التي احتلها المصرف لخدمة هذا القطاع».

وقال شارلز دوغلاس، رئيس قطاع الأعمال في المركز: «يوفر المركز لعملاء المصرف من المؤسسات والشركات جميع احتياجاتهم المصرفية تحت سقف واحد، حيث يحظى عملاء هاتين الشريحتين بأرقى الخدمات المصرفية من خلال مجموعة من الكوادر المصرفية على درجة عالية من الكفاءة».