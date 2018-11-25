«أدنوك» تكشف عن شراكات نوعية في «منتدى الاستثمار»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الدورة الأولى من «منتدى أدنوك للاستثمار» في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 200 من أعضاء مجتمع المال والاستثمار العالمي، لإطلاعهم على النقلة النوعية التي تشهدها الشركة، وخططها لخلق قيمة إضافية، وتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، إضافة إلى فرص إبرام شراكات نوعية، واستثمارات مشتركة جديدة، تشمل مختلف مجالات وجوانب أعمالها.

وقام عدد من أعضاء الإدارة العليا في «أدنوك»، خلال المنتدى، بتقديم لمحة عن الأصول عالمية المستوى للمجموعة في مختلف مجالات وجوانب الأعمال في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، بالإضافة إلى عمليات الإدارة المالية وإدارة الاستثمار والحوكمة المؤسسية، وسلط المنتدى كذلك الضوء على سجل «أدنوك» الحافل بالشراكات والاستثمارات المشتركة الناجحة، على مدى أكثر من 45 عاماً، والذي تدعمه الموارد الهيدروكربونية الغنية، والأصول عالمية المستوى، والمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها القطاع.

كما أظهرت العروض التوضيحية، دور أدنوك الحيوي كمحرك رئيس للفرص والحلول المبتكرة والخلاقة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات وأبوظبي.

رؤية طموحة

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، بتعزيز نمو الاقتصاد المحلي، تركز أدنوك على استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية الأجنبية المباشرة، وتهيئة البيئة الملائمة لها.

ويقوم منتدى "أدنوك" الأول للاستثمار، بدور محوري في إطلاع مجتمع المال والاستثمار العالمي، على الرؤية الطموحة للشركة واستراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، في مختلف مجالات وجوانب قطاع الطاقة، وتأمين وصول منتجاتها لأسواق جديدة، والدور الأساسي الذي تلعبه الشراكات النوعية في تحقيق هذه الأهداف».

وأضاف: «أدنوك» مستمرة في جهودها لإبرام شراكات مجدية وبعيدة المدى، مع شركاء قادرين على تقديم قيمة إضافية للاستثمار والنمو المشترك.

وعلى مدى العامين الماضيين، قمنا بتطوير مجموعة كبيرة من الفرص الجاذبة والمبتكرة للشراكات النوعية والاستثمارات المشتركة، والتي تغطي كلاً من الأسهم والتمويل، بما في ذلك فرص في محفظة مشاريعنا المتعلقة بالبنية التحتية وشركات الخدمات، بالإضافة إلى أعمالنا التشغيلية الرئيسة، ويعكس المنتدى حرص «أدنوك» على التواصل مع فئات جديدة من الشركاء والمستثمرين العالميين، لبحث وتطوير أفكار جديدة، والاستثمار معنا لتحقيق المزيد من القيمة.

النمو الذكي

وتعرف المشاركون على التقدم في تنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي، بالإضافة إلى استراتيجيتها الجديدة الشاملة للغاز، التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وإمكانية التحول إلى مصدّرٍ له.

واستعرضت «أدنوك» خلال المنتدى، آخر المستجدات في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لاستثمار 165 مليار درهم في التكرير والبتروكيماويات، بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات ثلاث مرات، لتصل إلى 14.4 مليون طن سنوياً عام 2025، وإنشاء أكبر مجمع متكامل ومتطور للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم في الرويس، كما تم تقديم الخطط الحديثة لمستقبل الرويس، وفرص الشراكة والاستثمار المتاحة هناك.

وجهة عالمية

وأكد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي جاذبية دولة الإمارات وأبوظبي، كوجهة عالمية للاستثمار، والدور الرئيس الذي يلعبه سوق أبوظبي العالمي كمُمكّن للاستثمار في الدولة.

وألقى لورد براون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط البريطانية «بي بي»، كلمة رئيسة حول الاتجاهات الكلية في قطاع الطاقة، وكيفية تشكيلها لملامح شركات الطاقة في المستقبل.

وجاءت أفكاره متماشيةً مع استراتيجية أدنوك 2030 ونهجها الجديد، الذي يهدف لمواكبة متغيرات وتطورات قطاع الطاقة، بما يضمن استمرار المرونة والقدرة على التكيف والتركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمعرفة، للاستفادة من مختلف الفرص المتاحة في الأسواق، مشيراً إلى أنه على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية، اعتمدت «أدنوك» نهجاً جديداً لتوسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة، إلى جانب تحسين الإدارة الاستباقية لمحفظة الأصول ورأس المال.

مناطق جديدة

وفي إطار استراتيجيتها الجديدة لخلق القيمة ودعم استراتيجية 2030، قامت أدنوك بطرح مناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز، من خلال مزايدة تنافسية لاستقطاب شركاء استراتيجيين جدد للمشاركة في مناطق الامتياز.

كما أنجزت عدداً من المعاملات المالية، وفرص الاستثمار المبتكرة، التي شهدت طلباً واهتماماً كبيراً من شركات استثمار عالمية رائدة. ودخلت أدنوك أسواق المال العالمية لأول مرة، بإصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار لأصول شركة "خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام" (أدكوب)، وأنجزت أول طرح عام أولي لإحدى شركاتها التابعة، من خلال الإدراج الناجح لأسهم "أدنوك للتوزيع" في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووقعت أدنوك مؤخراً اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك"، تهدف لدعم نمو وتطور "أدنوك للحفر"، وتعزيز كفاءة العمليات ورأس المال، وتعكس هذه الخطوات نشاط "أدنوك" في تسريع تنفيذ استراتيجيتها الجديدة، لخلق القيمة وجاذبيتها للمستثمرين.

نمو

استعرضت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» مجموعة متنوعة من الفرص الجديدة للمستثمرين والشركاء المحتملين للاستثمار معها، ومشاركتها في النمو المستقبلي في مختلف مجالات وجوانب الأعمال، بدءاً من الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وصولاً إلى التكرير والبتروكيماويات.