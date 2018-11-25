حمد بوعميم رئيساً للاتحاد العالمي لغرف التجارة

المصدر: دبي- البيان

عيّن الاتحاد العالمي لغرف التجارة، التابع لغرفة التجارة الدولية، حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، رئيساً له، لولاية تستمر ثلاث سنوات، وذلك في خطوة تعكس الدور الاقتصادي العالمي المتنامي لإمارة دبي، ومكانتها على الساحة الاقتصادية العالمية.

وجاء تعيين بوعميم، بعد اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد العالمي لغرف التجارة، والتي عُقدت في دبي مؤخراً، حيث سيتبوأ بوعميم منصبه الجديد بداية عام 2019، ولفترة تستمر لثلاث سنوات، يكون خلالها مسؤولاً عن نشاطات الاتحاد، الذي يشكل المنصة البارزة لغرف التجارة العالمية، للتواصل والتعاون حول مختلف المسائل ذات العلاقة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص.

ويخلف بوعميم، السلوفاكي بيتر ميهوك رئيس غرفة تجارة وصناعة سلوفاكيا، في رئاسة الاتحاد العالمي لغرف التجارة، ويعتبر ثاني عربي يتقلد هذا المنصب المرموق، بعد اللبناني معالي عدنان القصار، حيث ستوكل المهمة لبوعميم للإشراف على برامج الاتحاد المتخصصة بمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على مواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص في عصر العولمة، حيث يبلغ عدد غرف التجارة المنضوية تحت مظلة الاتحاد، أكثر من 12 ألف غرفة تجارة حول العالم.

رؤية

وتقدم بوعميم بأسمى آيات الشكر والتقدير، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معتبراً أن دعم سموه لمجتمع الأعمال في دبي وللقطاع الخاص في الإمارة، كان له كبير الأثر في تعزيز مكانة دبي وسمعتها الاقتصادية، معتبراً أن هذا الإنجاز هو حصيلة رؤية سموه الحكيمة، التي نقلت دبي إلى العالمية، وجعلت اسمها مرادفاً للتميز والإبداع.

دبي حاضنة للابتكار

ولفت بوعميم إلى أن نجاح غرفة دبي في احتلال هذا المنصب الهام، هو إنجاز يحسب لقائدٍ وفّر بيئة حاضنة للابتكار، وسخّر كل الإمكانات لكي تحافظ دبي على ريادتها في عالم المال والأعمال، مجدداً العهد لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على العمل الجاد لتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتحقيق أهداف خطة دبي 2021، في أن تكون الإمارة محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي، وأحد أهم مراكز الأعمال في العالم.

وأضاف مدير عام غرفة دبي قائلاً: «تخطو دبي خطوات واثقة نحو المستقبل، عبر استراتيجيات وخطط مدروسة، جعلت منها نموذجاً يحتذى في صناعة مدن المستقبل. ولا يخفى على أحد أن نجاح غرفة دبي في نسج شبكة علاقات واسعة مع مختلف غرف التجارة العالمية، هو نجاح يحسب لدبي، التي تسخر هذه العلاقات لقيادة مسيرة من النمو المستدام في المنطقة والعالم».

أداء وخدمات

وأكد بوعميم أن غرفة دبي تعتبر من أكبر غرف التجارة حول العالم في مجال العضوية، حيث تخطى عدد أعضائها حاجز 220 ألف عضو، وقد لعبت دوراً هاماً في تعزيز التعاون والشراكة بين غرف التجارة والصناعة حول العالم، وأوصلت صوتها إلى دوائر القرار على مدى السنوات الماضية ضمن الاتحاد العالمي لغرف التجارة، وساهمت بتحسين أداء وخدمات ومبادرات غرف التجارة العالمية في مواضيع تتعلق بالتجارة العالمية، ودفاتر الإدخال المؤقت للبضائع.

وأوضح بوعميم قائلاً: «ستكون الفترة القادمة حافلة بالنشاط والحيوية، حيث سنفعّل دور الاتحاد العالمي لغرف التجارة، ومساهماته في منظومة الاقتصاد العالمي، وستكون لنا حوارات بنّاءة مع مختلف غرف التجارة العالمية، حول كيفية الاستفادة من التحديات والفرص الحالية في تعزيز تنافسية غرف التجارة ومساهمتها العالمية».

تبادل الخبرات

يعتبر الاتحاد العالمي لغرف التجارة، أبرز تجمع عالمي لغرف التجارة حول العالم، حيث ينظم الاتحاد كل عامين مؤتمر غرف التجارة العالمية، والذي يعتبر المنتدى الوحيد لرؤساء وقيادات غرف التجارة لتبادل الخبرات، ومناقشة كافة المسائل المتعلقة بقطاع الأعمال، وتنمية شبكات التواصل.

ويعمل الاتحاد على تعزيز قدرات غرف التجارة العالمية، وتطوير علاقات وثيقة، مع عدد من المنظمات والمؤسسات المتعددة الأطراف، ومنها البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمصارف الإقليمية والعالمية.