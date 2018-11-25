أراضي دبي راعياً رئيساً لمعرض «ريك إكسبو 2018» في أذربيجان

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي الجهة الرئيسة الراعية للنسخة الرابعة من معرض «ريك إكسبو 2018»، الذي استضافته العاصمة الأذربيجانية باكو على مدار ثلاثة أيام في مركز «باكو إكسبو». ويأتي تنظيم المعرض متناغماً مع التوسع في الاقتصاد المحلي في أذربيجان، وتسجيل زيادة في الطلب على الاستثمار في الخارج.

وشهد الحدث، الذي يعتبر المعرض العقاري الدولي الوحيد الذي يقام في أذربيجان، مشاركة مجموعة من الشركات العالمية من أذربيجان وجورجيا والجبل الأسود والبرتغال وإسبانيا وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام أراضي دبي: «يسعدنا في أراضي دبي تسجيل حضورنا في هذا الحدث المتميز، وتوفير الدعم لشركاتنا المحلية التي تعرض مجموعة من أبرز المشاريع العقارية، لإظهار تميز قطاعنا، وما تقدمه مدينتنا من فرص وتسهيلات للمستثمرين والمشترين، الذين يفضلونها على غيرها من الوجهات العالمية».

وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي: «تهدف مشاركتنا في نسخة هذا العام من المعرض، الذي يستضيف أكثر من 250 مشروعاً عقارياً إلى الربط بين العارضين من هذه الدول مع آلاف المستثمرين العقاريين الذين يبحثون عن أفضل الفرص الاستثمارية في دبي».

ويعتبر «ريك إكسبو» من أكبر وأكثر المعارض العقارية تأثيراً في المنطقة منذ سنوات، حيث اجتذبت نسخة العام الماضي 2017 ما يزيد على 92 عارضاً من 13 دولة، كما قصده أكثر من 6340 زائراً من جميع أنحاء المنطقة.